Reino Unido aprova primeiro tratamento contra a Covid-19 com anticorpos monoclonais

O Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido aprovou esta sexta-feira o Ronapreve, o primeiro medicamento de tratamento e prevenção da Covid-19 com ‘luz verde’ no país.

Segundo explica o Serviço Nacional de Saúde britânico, o fármaco foi desenvolvido pela Regeneron/Roche e é administrado via injeção ou através de infusão. Atua no revestimento das vias respiratórias, onde se ‘prende’ ao coronavírus, impedindo que tenha acesso às células do aparelho respiratório.

Os ensaios clínicos mostraram que o Ronapreve pode ser usado para prevenir a infeção por Covid-19, para reduzir os sintomas agudos de Covid-19 e reduzir a probabilidade de necessidade de internamento hospitalar no caso de infeção.

O Ronapreve é o primeiro medicamento com anticorpos monoclonais (clonados a partir de uma célula única) para o tratamento da Covid-19.

Depois de uma avaliação meticulosa de toda a informação dos nossos especialistas e cientistas, estamos satisfeitos com este tratamento, que é seguro e eficaz", sublinhou a Dr.ª Samantha Atkinson, Chefe de Qualidade do regulador do Reino Unido.

Sajid Javid, secretário de Estado da Saúde e Serviços Sociais acrescente: "Este tratamento vai ser uma adição significante ao nosso dispositivo de combate à Covid-19, para além do nosso programa de vacinação reconhecido e as terapêuticas já aplicadas. Estamos a trabalhar com o SNS para garantir que começamos a administrar este tratamento o mais rápido possível".