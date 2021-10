Reino Unido em crise alimentar. Prateleiras dos supermercados começam a ficar vazias

O Reino Unido sofre uma crise de alimentos e de combustível. Os Britânicos correm aos supermercados para assegurar os bens e as prateleiras começam a ficar vazias.

Com a saída da União Europeia, as leis migratórias dificultam a entrada de veículos pesados de mercadorias no Reino Unido. Esta dificuldade causada pelo Brexit começa a ter impacto na vida dos cidadãos, nomeadamente no que concerne aos bens alimentares.

Imagens de portugueses no Reino Unido a que o CM teve acesso, dão conta da situação atual que os britânicos enfrentam.