Reino Unido realiza com "sucesso" primeiro transplante de útero no país

O Reino Unido entrou na história da medicina por realizar o primeiro transplante de útero com uma dadora viva no país. Aconteceu no Churchill Hospital, em Oxford. A cirurgia, que envolveu duas irmãs de 34 e 40 anos, demorou 18 horas a ser realizada e exigiu o trabalho de mais de 30 pessoas."Após mais de 25 anos de investigação, uma equipa realizou o primeiro transplante de útero no Reino Unido, dando a uma mulher que nasceu sem um útero funcional a possibilidade de engravidar e ter o seu próprio bebé", pode ler-se num comunicado divulgado pelo Oxford University Hospitals.A mulher, irmã mais nova, que recebeu o transplante, foi diagnosticada à nascença com a síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), uma doença rara que afeta o sistema reprodutivo feminino e impede que o útero se desenvolva totalmente. Segundo o jornal The Guardian, a recetora ficou "incrivelmente feliz" e "radiante" com o sucesso da operação. Planeia agora ter dois filhos através de fertilização in vitro.A cirurgia, realizada em fevereiro, foi conduzida pelos médicos Richard Smith e por Isabel Quiroga."Ela estava absolutamente radiante, muito feliz e espera poder vir a ter não um, mas dois bebés. O seu útero está a funcionar perfeitamente e estamos a acompanhar de perto a sua evolução", disse Isabel Quiroga.De acordo com o The Guardian, a nível internacional, já foram realizados cerca de 90 transplantes de útero, nomeadamente na Suécia, Estados Unidos da América, Arábia Saudita, Turquia, China, República Checa, Brasil, Alemanha, Sérvia e Índia, a maioria dos quais envolvendo uma dadora viva. Cerca de 50 bebés nasceram em consequência deste processo.