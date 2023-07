Ella Grace e Eliza Faith, duas gémeas norte-americanas que nasceram unidas pelo abdómen e que partilhavam tecidos do fígado, tiveram alta hospitalar um mês depois de o Hospital Infantil do Texas ter realizado a cirurgia de separação.Segundo um comunicado emitido pelo hospital, a "complexa" cirurgia envolveu uma equipa de 17 médicos e durou cerca de seis horas."A nossa equipa começou a planear e preparar-se para esta operação antes mesmo de os bebés nascerem", disse Alice King, cirurgiã pediátrica do Texas Children's Hospital. "Todos trabalhamos juntos para alcançar um objetivo comum: o melhor resultado para Ella e Eliza", acrescentou.Segundo o hospital, a recuperação após a operação foi rápida e três dias após a cirurgia os pais, Sandy e Jesse, tiveram a oportunidade de segurar as filhas separadamente pela primeira vez.