Resgate do banco First Republic "vai ajudar a estabilizar o sistema" diz o CEO do JPMorgan

O resgate do banco regional americano First Republic, esta segunda-feira anunciado pelas autoridades, "vai ajudar a estabilizar o sistema", afirmou o presidente executivo (CEO) do JPMorgan, Jamie Dimon.

Apesar de as falências de dois outros bancos em março terem abalado o mundo financeiro e colocado o First Republic em turbulência, "o sistema bancário americano é extraordinariamente sólido", disse ainda o responsável numa conferência telefónica com jornalistas, citado pela agência AFP.

A agência federal norte-americana anunciou esta segunda-feira que o JPMorgan Chase Bank vai assumir todos os depósitos e a maior parte dos ativos do First Republic Bank.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) revelou que os reguladores da Califórnia fecharam o First Republic Bank e que o JPMorgan Chase assume "todos os depósitos e substancialmente todos os ativos" do banco.

Assim, as 84 agências do First Republic Bank em oito estados serão esta segunda-feira reabertas como agências do JPMorgan Chase Bank.

O First Republic, sediado em São Francisco, tem tido dificuldades desde o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, em março.

Os reguladores estiveram durante o fim de semana a tentar encontrar uma solução antes da abertura das bolsas de valores norte-americanas, refere a agência de notícias Associated Press (AP).

Na passada sexta-feira, as ações do First Republic fecharam a 3,51 dólares, quando há um ano valiam cerca de 170 dólares.