Responsável local do Hezbollah ferido por ataque israelita no sul do Líbano

Um responsável local do movimento xiita libanês Hezbollah ficou esta segunda-feira gravemente ferido num ataque israelita que atingiu a sua viatura no sul do Líbano, anunciou uma fonte dos serviços de segurança libaneses.

"Um ataque israelita atingiu, na localidade de Bint Jbeil, um responsável local do Hezbollah que ficou gravemente ferido", declarou a mesma fonte citada pela agência noticiosa AFP.

Segundo a agência de notícias libanesa ANI, "um 'drone' inimigo atingiu uma viatura perto do hospital de Bint Jbeil", uma cidade situada perto da fronteira com Israel.