Restaurante do filme 'Ratatoille' vai ser inagurado na Disneyland Paris

Os franceses preparam a abertura de uma nova atração de um dos parques temáticos dedicados a Walt Disney, em Paris. É um novo restaurante, que segue o modelo de cenário do filme de animação 'Ratatoille', com o famoso rato cozinheiro da Disney e da Pixar.O Remy's Ratatoille Adventure vai abrir no dia 1 de outubro, data em que se celebra o 50º aniversário do primeiro parque daA equipa responsável revelou que "na nova atração, os visitantes vão se sentir do tamanho do Chef Remy enquanto percorre o famoso restaurante de Gusteau numa aventura para toda a família."A construção é baseada no filme vencedor de vários Óscares de 2008. 'Ratatoille' conta a história de um rato de estimação, que vive com o dono em Paris e o auxilia no seu emprego, como... cozinheiro.Para a mesma data, está prevista a abertura de La Crêperie de Paris, um restaurante que homenageará a cozinha tradicional francesa.