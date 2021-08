Retirada de pessoas de Cabul pode demorar vários meses

Um dia depois de o Mundo assistir chocado a cenas dramáticas de pânico e caos no Aeroporto de Cabul, de que resultaram pelo menos sete mortos, as tropas dos EUA conseguiram desimpedir as pistas e recuperar o controlo parcial, permitindo a retomada dos voos de evacuação. Mas os acessos ao aeroporto estão nas mãos dos radicais talibãs, o que obriga a negociações complicadas para a retirada de pessoal diplomático e dos funcionários estrangeiros, e sobretudo dos afegãos que trabalharam para as tropas internacionais e receiam agora ser alvo de represálias, apesar das garantias dos novos líderes.Mesmo com as dificuldades colocadas pelo controlo de entradas imposto pelos radicais, que pode fazer com que a saída de mais de 100 mil pessoas que constam das listas oficiais possa vir a demorar meses, puderam esta terça-feira partir pelo menos 12 voos militares com centenas de pessoas a bordo.