O detetive privado Kevin Halligen, suspeito de enganar os McCann em milhares de euros, foi encontrado morto em janeiro de 2018 em casa da namorada em Guilford, no Reino Unido. Esta semana o jornal britânico Mirror revela que o detetive morreu vítima de uma queda.



A informação da morte de Kevin Halligen foi confirmada ao jornal Mirror por um médico legista.

De acordo com o jornal Daily Mail, o detetive, de 56 anos, foi encontrado "coberto de sangue" e a sua morte começou por ser "tratada como inexplicável" pelas autoridades.

Kevin Halligen ficou conhecido depois de ter sido contratado pelos McCann após o desaparecimento de Maddie, na praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007. As investigações do agente secreto nunca deram resultados e este acabou por ser acusado de desviar 330 mil euros do fundo financeiro criado pelo casal para encontrar a filha.