Bombeiros tentam entrar em armazém onde estava nitrato de amónio que provocou explosões em Beirute. Veja as imagens

Fotografias dos armazéns que explodiram em Beirute começaram a surgir nas redes sociais. Numa das imagens é possível ver bombeiros a tentar abrir uma das portas de um armazém, onde do outro lado estavam as duas 1700 toneladas de nitrato de amónio armazenadas já há anos.A imagem comprova que bombeiros foram chamados ao local para acudirem a um incêndio antes da segunda violenta explosão na zona portuária da cidade de Beirute. Os três homens que aparecem nesta fotogradia estão dados como desaparecidos e a pessoa que capturou a imagem morreu mas foi encontrado o seu telemóvel.Numa segunda fotografia divulgada também nas redes sociais, vêem-se os sacos com o nitrato de amónio dentro do armazém que foi destruido pela enorme explosão. Esta imagem foi tirada num dia não especificado e algum tempo antes do dia da tragédia.