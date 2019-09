Rivera aceita viabilizar governo de Sánchez

O líder do Cidadãos, Albert Rivera, propôs esta segunda-feira ao PP a abstenção conjunta dos dois partidos para permitir a investidura do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez e impedir novas eleições, mas impôs três condições que o governo terá de cumprir para concretizar o seu apoio.Rivera, que nos últimos meses rejeitou sempre apoiar a investidura de Sánchez, inverteu a sua posição a menos de 24 horas de o rei Felipe VI concluir a segunda ronda de consultas para a formação do próximo governo.O líder do Cidadãos justifica o recuo com o fracasso das negociações entre o PSOE e o Unidas Podemos e a necessidade de assegurar uma "solução de Estado" para evitar o regresso às urnas.Coloca, no entanto, três condições para apoiar o primeiro-ministro. Em primeiro lugar, os socialistas devem romper o acordo de governo com a esquerda e os nacionalistas em Navarra, País Basco, e formar num novo executivo autonómico com o Cidadãos e o PP.Segundo, devem comprometer-se a criar um grupo de trabalho conjunto para planear a reintrodução do Artigo 155 na Catalunha se o governo independentista não acatar a sentença dos separatistas em julgamento por desobediência, que também não poderiam ser indultados.Terceiro, Sánchez deve comprometer-se a não aumentar os impostos às famílias e aos trabalhadores independentes.Pedro Sánchez apressou-se a responder que o seu governo "já cumpre todas as condições", pelo que "não existe qualquer obstáculo" que impeça os dois partidos de apoiarem a investidura.Sem o apoio do Unidas Podemos, Pedro Sánchez precisa que tanto o Cidadãos como o Partido Popular se abstenham para conseguir ser investido no parlamento.O rei Felipe VI termina esta terça-feira a segunda ronda de consultas com os partidos para avaliar se há condições para a formação de um governo. Se a conclusão for negativa, haverá novas eleições.O Partido Popular não reagiu imediatamente à proposta do líder do Cidadãos. Pablo Casado, líder do PP, limitou-se a constatar que Pedro Sánchez "nunca quis" o apoio dos populares.