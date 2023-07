Rotas da União Europeia permitiram transportar 41 milhões de toneladas de cereais

As rotas que a União Europeia (UE) criou para transportar cereais a partir da Ucrânia desde o início da invasão da Rússia permitiram exportar cerca de 41 milhões de toneladas de produtos agroalimentares.

De acordo com a informação disponibilizada esta quarta-feira pela Comissão Europeia, desde o início da guerra, no final de fevereiro do ano passado, as rotas criadas pela UE conseguiram exportar o equivalente a 60% dos cereais, sementes e outros produtos agroalimentares ucranianos.

Os restantes 40% foi através do acordo para transportar cereais pelo Mar Negro, suspenso desde segunda-feira por causa da recusa por parte do Kremlin em renová-lo, alegando que alguns parâmetros estabelecidos para permitir a exportação não foram cumpridos.

Em simultâneo, os canais abertos pela União Europeia possibilitaram o transporte de 36 milhões de toneladas de matérias-primas como ferro, aço e madeira, entre outros, o que gerou mais de 33 mil milhões de euros em receita para os empresários e agricultores ucranianos.