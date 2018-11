Rússia abre fogo contra navios ucranianos ao largo da Crimeia

Barcos foram capturados pelas forças especiais russas.

A Rússia atacou, este domingo, três navios ucranianos ao largo da Crimeia que foram posteriormente capturados pelas forças especiais russas. A informação é avançada pela marinha ucraniana no Facebook.



Segundo a mesma publicação naquela rede social, dois membros da tripulação ucraniana ficaram feridos.



O Presidente da Ucrânia já convocou uma reunião de emergência em resposta ao ataque.

As autoridades russas ainda não se pronunciaram acerca do sucedido mas as agências do país falam de uma "provocação" ucraniana.



Os incidentes que culminaram com o ataque russo iniciaram-se na manhã deste domingo depois de três navios ucranianos terem sido impedidos pela Rússia de entrar no mar de Azov através do estreito de Querche, colocando um cargueiro ao largo de uma ponte controlada pelas forças russas.



A Rússia e a Ucrânia estão em conflito desde que Moscovo anexou a península ucraniana da Crimeia e apoia os separatistas pró-russos do leste ucraniano.