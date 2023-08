Rússia denuncia novos ataques a navios russos e Kiev nega autoria

As Forças Armadas da Ucrânia rejeitaram esta quarta-feira envolvimento nos ataques a navios russos que ocorreram na terça-feira no mar Negro, enquanto Moscovo atribuiu a Kiev a autoria destas novas ações contra as suas embarcações.

O porta-voz da Armada ucraniana, capitão Dmitri Pletenchuk, desmentiu o Ministério da Defesa da Rússia ao assegurar que os 'drones' marítimos que segundo Moscovo foram utilizados "não são parte da força naval" ucraniana.

"Em relação ao incidente que supostamente ocorreu, as forças navais não têm nada que ver", disse Pletenchuk em declarações à Rádio Liberty, uma empresa de radiodifusão financiada pelos Estados Unidos, indicou a agência noticiosa ucraniana UNIAM.