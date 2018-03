Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia diz que reação do Reino Unido ao caso do espião é "injustificada e inaceitável"

Embaixada russa critica medida "curta de vistas" e responsabiliza Theresa May.

15:07

A embaixada da Rússia no Reino Unido considerou esta quarta-feira que as medidas anunciadas por Theresa May em resposta ao envenenamento do espião russo Seguei Skripal é "inaceitável e de vistas curtas".



A representação russa reagiu assim à expulsão decretada pelo governo britânico de expulsar 23 diplomatas do país, medida que a é considerada "hostil" pela diplomacia da Rússia.



"Toda a responsabilidade pela deterioração da relação entre a Rússia e o Reino Unido recai sobre a atual liderança política da Grã Bretanha", diz a embaixada num comunicado.



No meio diplomático, espera-se agora que a Rússia retalia com uma medida semelhante em relação aos diplomatas britânicos no seu país, tal como aconteceu ao pessoal da embaixada americana quando os EUA expulsaram diplomatas russos.



Federação de futebol desvaloriza ausência no Mundial



O vice-presidente da Federação Russa de Futebol, Nikolai Simonyan, desvalorizou esta quarta-feira a ameaça da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, de o governo e a família real britânica boicotarem o Mundial2018.



"Não é importante que as grandes entidades não estejam presentes, isso é problema delas. O importante é que a equipa venha e que queira estar presente na competição", afirmou Simonyan, em declarações à Interfax.



A primeira ministra britânica disse esta quarta-feira que iria pedir à família real de Inglaterra que não estivesse presente no Mundial2018, como parte das medidas governamentais contra a Rússia, devido ao envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha, em solo inglês.



Numa intervenção no parlamento, Theresa May anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos do Reino Unido e a suspensão de contactos bilaterais com Moscovo.



O Mundial2018 realiza-se na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho.