Londres faz ultimato e exige explicações sobre envenenamento de antigo espião

Moscovo recusa ameaças até ter amostra do agente de nervos.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:13

O Reino Unido fez esta terça-feira um ultimato à Rússia, exigindo explicações sobre o uso do agente de nervos que envenenou o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha, em Salisbury, no Reino Unido. A Rússia respondeu que não aceita o ultimato até receber amostras da substância em causa.



"Sobre este pedido legítimo recebemos respostas disparatadas", afirmou o MNE russo, sergei Lavrov, lembrando que Londres tem a obrigação de permitir acesso ao agente de nervos ao abrigo da Convenção de Armas Químicas.

Moscovo alertou ainda que "responderá" com dureza se Londres adotar medidas "punitivas". Na mesa está a possibilidade de restrições de viagem e o congelamento de bens de responsáveis russos, o boicote do Mundial de Futebol e a proibição de canais russos como a RT.



O debate das sanções ganha nova força depois de na segunda-feira ser encontrado sem vida, em Londres, Nikolai Glushkov, crítico do regime russo. Glushkov foi amigo de Boris Berezovsky, que em 2013 apareceu enforcado na sua casa no Reino Unido.