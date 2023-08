Rússia diz ter destruído drones ucranianos em Moscovo e no Mar Negro

A defesa aérea da Rússia destruiu um drone aéreo ucraniano em Moscovo e dois drones navais que atacaram barcos de patrulha no Mar Negro, sem causar danos ou vítimas, disseram esta sexta-feira as autoridades.

"Esta madrugada, durante uma tentativa de chegar a Moscovo, as forças de defesa aérea destruíram um drone. Os destroços do drone caíram na área do Centro de Exposições e não causaram danos significativos ao edifício", disse o autarca da capital.

Os serviços de emergência da capital estão no local e, de acordo com informações iniciais, não foram identificadas vítimas mortais ou feridos, acrescentou Sergei Sobyanin.