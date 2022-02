Rússia fecha espaço aéreo a Bulgária, Polónia e República Checa

A Rússia anunciou este sábado o encerramento do espaço aéreo às ligações com a Bulgária, a Polónia e a República Checa, após uma decisão idêntica tomada por Varsóvia, Praga e Sófia, para as companhias aéreas russas.

"Devido às decisões hostis das autoridades aéreas da Bulgária, da Polónia e da República Checa, a partir das 15h00 de Moscovo (12h00 TMG) de 26 de fevereiro de 2022" a Rússia fecha o seu espaço aéreo às "companhias aéreas destes países", declarou o regulador aéreo russo Rosaviatsia.

Este encerramento abrange igualmente os voos em trânsito.

As divergências são, no entanto, possíveis em caso de entrega de uma autorização especial da Rosaviatsia ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, precisou o regulador russo.

A Polónia, a República Checa e a Bulgária, anunciaram na sexta-feira o fecho do espaço aéreo às companhias russas, na sequência da agressão de Moscovo à Ucrânia.

A companhia nacional polaca LOT anunciou, por seu lado, a suspensão na sexta-feira, à tarde, dos voos com destino a Moscovo e a São Petersburgo.

Estes anúncios acompanham uma decisão semelhante visando a companhia nacional russa Aeroflot, tomada na quinta-feira pela Grã-Bretanha.

A Rússia, por sua vez, reagiu proibindo o sobrevoo do seu território por todos os aviões com ligação ao Reino Unido, incluindo os voos em transito.

A Moldávia fechou igualmente o espaço aéreo, desde quinta-feira.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortes, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev.

A ONU deu conta de 120.000 deslocados desde o primeiro dia de combates.