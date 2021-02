Rússia quer produzir vacina Sputnik V da Covid-19 na Europa

A Rússia entrou em contacto com a empresa alemã IDT Biologika para sugerir uma possível produção conjunta da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19.A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo ministério da saúde alemão.De acordo com o jornal "Business Recorder", a sugestão surgiu depois da publicação dos resultados do teste à vacina na revista "The Lancet", que mostraram uma vacinação de 91,6% da mesma.O instituto estatal russo Gamaleya e o Fundo Russo de Investimento Direto entraram em contactos com a empresa para uma co-parceria para a possível produção.A aprovação da vacina decorre na Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e só depois seguirá para a União Europeia.A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu já a utilização da vacinação russa em países europeus após a publicação dos resultados sobre a sua eficácia.O México, a Hungria e a Nicarágua são alguns dos países que aprovaram já o uso urgente da vacina Sputnik V.