Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba por que razão Meghan Markle não pode comer a sua comida preferida

Novo membro da Família Real cumpre novas regras desde que casou com o príncipe Harry.

14:28

Meghan Markle deixou de poder desfrutar da sua comida preferida, marisco, por ser agora um dos membros da Família Real, uma vez que tem vindo a seguir novas regras desde 19 de maio, dia em que casou com o príncipe Harry.



O mordomo Grant Harrold explicou, em declarações ao Express, a razão pela qual algumas normas têm de ser cumpridas.



"Não queremos que um membro da Família Real tenha uma reação séria à intoxicação alimentar, especialmente se estiver no exterior", confessou Grant Harrold.



Meghan já havia referido que marisco são a sua comida preferida, mas agora não vai poder comê-los. "Um jantar com marisco e massa é a minha refeição favorita", disse.