Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meghan Markle em evento sem Harry

Ex-atriz e a rainha Isabel II juntas em inauguração de uma ponte.

08:04

Meghan Markle esteve no primeiro compromisso oficial, mas sem Harry. A duquesa de Sussex fê-lo na companhia de Isabel II, e mostrou a cumplicidade e a proximidade já existente entre as duas, menos de um mês após o casamento da ex-atriz com o neto da rainha de Inglaterra.



As duas chegaram, na manhã desta quinta-feira, à estação de Runcorn, em Cheshire, num comboio real, onde participaram na inauguração da ponte Mersey Gateway. Quando chegaram ao local, as representantes da casa real britânica tinham à espera uma multidão a aplaudi-las. Isabel II e Meghan mostraram-se muito simpáticas e sorridentes para com os populares.