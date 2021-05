Sargento do exército venezuelano foge com droga apreendida em avião da TAP

Um sargento do exército venezuelano fugiu com um carregamento de droga que tinha sido apreendido no Aeroporto da Venezuela, num voo da TAP, que seguia com destino a Lisboa. Pérez Omaña fugiu durante uma distração dos superiores e ainda não foi encontrado.



Recorde-se que um avião de carga da TAP foi esta quarta-feira intercetado com 134 quilos de cocaína (em oito malas) escondidos no porão, no Aeroporto de Caracas, Venezuela.



Segundo a imprensa venezuelana sabia-se que os militares estavam envolvidos no caso no entanto as suas identificações não foram reveladas.

