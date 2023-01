Seis crianças resgatadas de cave abandonada na Áustria. Pai pertence a grupo de extrema-direita

As crianças foram levadas para o hospital, juntamente com a mãe, para serem examinadas, mas, um porta-voz da polícia disse estarem "bem de saúde e que não foram negligenciadas". Estão atualmente a ser cuidadas pelos serviços sociais.



A polícia disse não haver qualquer sugestão de abuso sexual de crianças e que foram ainda encontradas armas na cave. As crianças foram levadas para o hospital, juntamente com a mãe, para serem examinadas, mas, um porta-voz da polícia disse estarem "bem de saúde e que não foram negligenciadas". Estão atualmente a ser cuidadas pelos serviços sociais.As autoridades acreditam que a família estava a viver no esconderijo ilegal durante vários meses, mas que nas últimas semanas tinham sido apresentadas várias queixas de moradores que "ouviam vezes vozes de crianças na cave", refere a Sky News.A polícia disse não haver qualquer sugestão de abuso sexual de crianças e que foram ainda encontradas armas na cave.

Seis crianças inglesas, com idades compreendidas entre os sete meses e os cinco anos, foram resgatadas na Áustria, depois de terem sido encontradas presas numa cave abandonada, juntamente com os pais.Segundo a Sky News, a polícia revelou que o pai, de nacionalidade austríaca, de 54 anos, é um membro do movimento de extrema-direita Reichsbürger, um grupo que segue ideologias antissemitas e nazis