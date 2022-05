Seis passageiros esfaqueados num comboio na Alemanha

Seis passageiros foram esfaqueados numa estação de comboios, em Aachen, na Alemanha, esta sexta feira. Quatro das vítimas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos nas mãos e no rosto. O suspeito já foi detido pela polícia e as autoridades estão a investigar possível ligação terrorista.

Relatos de pessoas que assistiram ao ataque revelam que o suspeito atingiu os passageiros de uma forma "indiscriminada". Segundo o jornal Mirror, as autoridades acreditam que a intenção do agressor era atingir o maior número de pessoas possível.

O comboio transportava cerca de 270 passageiros no momento do ataque, revelaram as autoridades.

O suspeito já tinha sido sinalizado pelas autoridades em 2017, enquanto indivíduo que poderia vir a ser radicalizado.