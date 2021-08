As tropas dos EUA tentam acelerar o ritmo da retirada do país de cidadãos nacionais e colaboradores afegãos, mas o controlo apertado dos radicais talibãs e o caos que persiste nos arredores do aeroporto, pejados de milhares de pessoas que tentam desesperadamente sair do país, torna demorado e perigoso o acesso ao local.A situação agrava-se com o aperto do cerco dos radicais aos funcionários e aos militares que serviram o governo deposto.