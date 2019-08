Sergio Moro acusa o presidente da Ordem dos Advogados de o ter difamado

O ex-juiz da Lava Jato e hoje ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, pediu à Procuradoria-Geral da República a instauração de uma investigação contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para apurar suposto crime de calúnia e difamação.Depois de autoridades revelarem que Moro lhes ligou garantindo que iria mandar destruir mensagens extraídas dos telemóveis delas por hackers, Santa Cruz afirmou que o ministro, ao mandar destruir provas, violava a lei e comportava-se como "chefe de quadrilha".Ante a reação negativa à sua promessa de destruir as mensagens, muitas das quais o comprometem com manipulações da Lava Jato, Moro garantiu ao Supremo Tribunal que foi tudo um mal-entendido.A ação de Moro segue-se a ataques desferidos contra o presidente da OAB pelo presidente Jair Bolsonaro, que reagiu a críticas da entidade ao seu governo divulgando detalhes cruéis sobre a morte do pai de Felipe Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, preso e assassinado num quartel em 1974, por se opor à ditadura militar.