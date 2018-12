Supremo Tribunal Federal abre investigação contra futuro ministro-chefe de Bolsonaro

Onyx Lorenzoni é suspeito de ter recebido doações ilícitas da JBS.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:59

O juiz Edson Fachim, relator dos processos relativos à operação anti-corrupção Lava Jato que tramitam no Supremo Tribunal Federal, decretou a abertura de uma investigação contra o futuro ministro da Casa Civil no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O futuro ministro-chefe de Bolsonaro é suspeito de ter recebido doações ilícitas da JBS, do empresário Joesley Batista, líder mundial na produção de proteína animal e envolvida num mega-escândalo de corrupção que em 2017.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, Onyx Lorenzoni recebeu pelo menos 46,5 mil euros não declarados da JBS, supostamente para financiar de forma ilícita campanhas eleitorais. Metade desse montante terá sido recebido pelo deputado em 2012 e a outra metade em 2014.

A investigação decretada agora por Fachim ainda não é um processo-crime mas sim uma ação preliminar investigatória para recolha de provas ou indícios. Só depois da conclusão dessa investigação é que a Procuradoria-Geral vai decidir se há fundamentos mínimos para denunciar formalmente Lorenzoni e se pede ou não ao Supremo Tribunal que constitua o futuro ministro arguido.

Bolsonaro afirmou diversas vezes ao longo da campanha eleitoral que ministro seu acusado de corrupção seria imediatamente demitido. Mas no caso de Lorenzoni, que já admitiu ter recebido dinheiro não declarado uma vez mas nega a outra, o presidente eleito parece não ir levar a ameaça a sério, e já defendeu o futuro ministro, dizendo que tudo não tinha passado de um erro cometido nas contas de campanha do aliado e que o caso seria esclarecido sem problemas.