Serial killer norueguês faz saudação nazi no início de audiência de liberdade condicional

Anders Behring Breivik fez uma saudação nazi nesta terça-feira ao entrar no tribunal para uma audiência de liberdade condicional que decidirá se ele deve ser libertado depois de passar mais de uma década atrás das grades.Breivik é um radical de extrema-direita que matou 77 pessoas num atentado na Noruega em julho de 2011. Matou oito pessoas com um carro-bomba em Oslo e depois matou 69, a maioria adolescentes, num acampamento juvenil do Partido Trabalhista, avançou a Reuters.Breivik, agora com 42 anos, está a cumprir 21 anos de prisão, a pena máxima da Noruega, que pode ser estendida indefinidamente se ele for considerado uma ameaça à sociedade.