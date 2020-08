Sete mortos por não usarem máscara em Angola

As forças de segurança angolanas foram acusadas de matar pelo menos sete pessoas, na sua maioria adolescentes, por não usarem máscara durante a pandemia.



O caso foi denunciado pela Amnistia Internacional, que admite que o número de vítimas pode ser superior. Um adolescente de 16 anos foi baleado ao fugir da polícia por não usar máscara. Já ferido no chão, foi morto com um tiro no rosto.