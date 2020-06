Combina luta na net e é morto à facada em Alvalade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cerca de 24 horas antes de ser morto com seis facadas, James Boyce, um jovem luso-britânico de 15 anos, combinou uma luta - ou um ‘beef’, na gíria das redes sociais - com um outro rapaz, de 14. O confronto, marcado através do Twitter, teve como palco um parque na rua General Pimenta de Castro, em Alvalade, Lisboa. O jovem apareceu com dois amigos e o rival acompanhado por outros cinco. Todos viram James ser esfaqueado seis vezes pelo menor, de 14 anos, cerca das 19h00 ...