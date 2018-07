49 turistas desaparecidos em naufrágio na Tailândia

Equipas de resgate já resgataram 48 pessoas.

16:06

O relatório da polícia concluiu que o barco afundou.



As operações de busca estão a ser dificultadas pela pouca luz, forte ondulação e vento. A marinha tailandesa enviou navios de resgate para o local com o objetivo de ajudar nas buscas.



A Polícia de Turismo, a Polícia Marítima e um navio do "Kai Mook Center" também foram destacados para prestar assistência.



Tourist boats capsized in storms near Phuket at least 7 missing and more than 130 people in water. https://t.co/JAno2s7P0z pic.twitter.com/sS3OnN6K9i — David Cook (@FPCT) July 5, 2018

Pelo menos 49 turistas desapareceram esta quinta-feira na sequência de um naufrágio a sul de Phuket, na Tailândia. A bordo estavam mais de 140 pessoas.De acordo com a agência AFP, cerca de 48 pessoas já foram resgatadas, mas as equipas de resgate continuam à procura dos outros 49 turistas."Os turistas estão a flutuar no mar", cita o jornal Phuket News.Até agora não há mortos ou feridos a registar.O alerta foi dado às 17h45 locais, 11h45 em Lisboa.Na mesma zona, houve outro barco que também foi afetado, mas todos os 39 passageiros já foram resgatados e socorridos pela equipa médica.Em atualização