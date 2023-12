Seul confirma que Pyongyang disparou míssil balístico intercontinental

As Forças Armadas da Coreia do Sul confirmaram que o projétil lançado esta segunda-feira pela vizinha Coreia do Norte é um míssil balístico intercontinental (ICBM), o quinto disparado por Pyongyang este ano.

"As nossas forças armadas detetaram o que se crê ser um míssil balístico de longo alcance lançado da zona de Pyongyang para o mar do Leste [nome dado ao mar do Japão nas duas Coreias] por volta das 08:24" (23:24 de domingo em Lisboa), declarou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano em comunicado.

O Ministério da Defesa japonês confirmou a hora do lançamento e acrescentou que o míssil aterrou por volta das 09:37 (00:37 em Lisboa) fora da zona económica especial do país, 250 quilómetros a oeste da ilha de Okushiri, perto de Hokkaido (norte), segundo a emissora estatal nipónica NHK.