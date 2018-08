Sismo de 6,3 sacode ilha indonésia de Lombok, o quarto em menos de um mês

Ainda não há registo de vítimas ou danos materiais causados.

Por Lusa | 06:05

Um novo sismo de magnitude 6,3 atingiu hoje a ilha Lombok, na Indonésia, o quarto em menos de um mês, informaram os Serviços Geológicos dos Estados Unidos.

O terramoto foi registado no nordeste da ilha, a uma profundidade de sete quilómetros, não existindo no momento informações sobre vítimas ou danos causados.

O mais recente balanço das autoridades indonésias apontava para pelo menos 436 mortos e mais de dez mil feridos após a série de terramotos que há pouco mais de vinte dias assola Lombok, no sul do país.



Terramoto de 8,2 seguido de terramoto nas ilhas Fiji

Um terramoto de magnitude 8,2 foi registado a 280 quilómetros das ilhas Fiji e foi observado um pequeno tsunami, mas não existem feridos ou qualquer dano a registar até ao momento, informaram as autoridades.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos indicou que o sismo foi registado a uma profundidade de 560 quilómetros, a 280 quilómetros a nordeste da ilha Ndoi.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico diz que foi observado um pequeno tsunami.