Um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter foi registado na quinta-feira à noite, em El Salvador, anunciou o Ministério do Ambiente salvadorenho.

As autoridades desconhecem ainda se há vítimas ou danos materiais.

O sismo ocorreu às 22h26 (04h26 desta sexta-feira em Lisboa) no oceano Pacífico, a 37 quilómetros a sul de Playa Mizata, no oeste do país, e a 41 quilómetros de profundidade, indicou.