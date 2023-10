Sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter sentido no sul do México

Um sismo de magnitude 6.0 foi registado durante a noite desta sexta-feira no sul do México e sentido na capital do país, mas terá causado apenas danos materiais, segundo as autoridades locais.

O epicentro do terramoto foi localizado na cidade de Matias Romero, localizada no Estado de Oaxaca, anunciou no X (antigo Twitter) o serviço sismológico nacional, que anteriormente tinha estimado a magnitude do sismo em 6.3.

Nenhuma "perda de vidas humanas" foi reportada até ao momento, avançou à imprensa local o secretário do governo de Oaxaca, Jesus Romero.