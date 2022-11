Supremo dos EUA decide contra líder Republicana em disputa por registos telefónicos

O Supremo Tribunal norte-americano abriu caminho para a Comissão da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio obter registos telefónicos pertencentes à líder do Partido Republicano do Arizona.

A mais alta instância do poder judicial norte-americano rejeitou esta segunda-feira o pedido da presidente do Partido Republicano do Arizona, Kelli Ward, para interromper a rotatividade de registos telefónicos enquanto um processo judicial prossegue, suspendendo assim uma ordem temporária que havia sido posta em prática pela juíza Elena Kagan.

Kelli Ward disse que os seus direitos da Primeira Emenda seriam postos em causa se os investigadores tivessem acesso a informações sobre com quem ela falou enquanto tentava impedir a vitória de Joe Biden nas presidenciais de 2020 contra Donald Trump.