Supremo Tribunal do Brasil impõe vacina contra Covid-19 obrigatória

O Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) decidiu esta sexta-feira que a vacinação contra a Covid-19 no país será obrigatória, contrariando o presidente Jair Bolsonaro, que tinha afirmado não ir permitir que nenhum brasileiro fosse obrigado a imunizar-se. A obrigatoriedade da vacinação é defendida por governadores de vários estados e por médicos.





Os juízes do STF também autorizaram os estados e municípios a criarem punições para os cidadãos que se recusarem a receber uma das vacinas contra a Covid-19 que se espera que estejam disponíveis já no início do próximo ano. Mas o tribunal deixou claro que a vacinação, apesar de ser obrigatória, não poderá ser forçada, ou seja, nenhum cidadão poderá ser vacinado à força ou ser conduzido à força para qualquer posto de vacinação, ficando, em caso de recusa em receber a vacina, sujeito a punições como as que já são aplicadas, por exemplo, a quem não vota nas eleições e fica impedido de aceder a vários serviços públicos.