Supremo Tribunal dos EUA aceita avaliar recurso de Donald Trump sobre desqualificação eleitoral no Colorado

Supremo Tribunal do Colorado proibiu o ex-presidente de se candidatar às primárias republicanas naquele estado, ao abrigo de uma cláusula da Constituição dos EUA que impede pessoas acusadas de insurreição de se candidatarem a cargos públicos.Noutros estados estão em curso processos idênticos. O Supremo Tribunal do Michigan decidiu manter o ex-presidente nas eleições primárias do Partido Republicano. Em contraponto, o estado do Maine desqualificou-o