Surfista morre em ataque de tubarão branco na véspera de Natal

Um surfista morreu após ter sido atacado por um tubarão numa praia em Morro Bay, na Califórnia, esta sexta-feira, véspera de Natal.

De acordo com as autoridades locais, a vítima foi encontrada já sem vida no mar, junto ao areal, pelas 10h40. O óbito foi declarado no local.

De acordo com o médico legista, citado pela ABC, "as marcas de dentadas são consistentes com o tamanho de mandíbula de um tubarão branco". O animal terá sido avistado ao largo da costa pelas autoridades e serviços de emergência que acorreram ao local.

O corpo já foi identificado e os familiares da vítima mortal contactados, garantem as forças de segurança.