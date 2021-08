Sexta-feira marcada por mortes por afogamento de uma menina e dois jovens

Esta sexta-feira ficou marcada pela morte de uma menina de nove anos e dois adolescentes de 16 e 17 anos, vítimas de afogamento em dia de calor em todo o País.A criança, de nacionalidade francesa, estava com a família na praia da Nazaré quando, às 09h37, foram "surpreendidos por uma onda, tendo sido arrastados pela corrente", informou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.A menina foi resgatada pelos nadadores salvadores, mas as tentativas de reanimação foram insuficientes, tendo o óbito sido declarado no local. Dois familiares também foram auxiliados no mar e transportados para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré.Durante a tarde, dois jovens morreram afogados na barragem da Quinta da Ortiga, em Santiago do Cacém.Eram 17h39 quando foi dado o alerta e para o local foram chamados os bombeiros de Santiago do Cacém e de Sines. Uma viatura e psicólogos do INEM também estiveram presentes.O par estava a passar férias num campo de férias próximo da barragem com mais amigos, quando decidiram ir mergulhar naquela zona, sozinhos, sem avisar os companheiros.Os amigos dos jovens viriam a encontrar as vítimas a boiar nas águas da barragem. Os adolescentes de 16 e 17 anos sofreram paragem cardiorrespiratória.