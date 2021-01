Um morto e três feridos graves em derrocada de prédio em Vale de Cambra

Foram retiradas quatro pessoas após a derrocada de um prédio em reconstrução em São Pedro de Castelões, Vale de Cambra, esta sexta-feira.Ao que o CM apurou uma pessoa morreu, uma está em paragem cardiorrespiratória e outra duas ficaram feridas com gravidade. No local estão os Bombeiros de Vale de Cambra e GNR, apoiados por várias viaturas de emergência médica.As vítimas, todas na casa dos 40 anos, são trabalhadores da obra que decorria naquele local, junto à estrada que liga Vale de Cambra a Sever do Vouga. Foram atingidos por uma parede que desabou na obras de requalificação do edifício em causa.O alerta para um desabamento de estruturas edificadas, em São Pedro de Castelões, foi dado às 10:43.