Criança ferida com gravidade em colisão entre dois carros em Vale de Cambra

Uma criança, de dois anos, sofreu ferimentos considerados graves, numa colisão frontal, entre dois carros, ao início desta tarde de terça-feira, em Vale de Cambra. No mesmo acidente, dois homens também ficaram feridos, um deles com gravidade.

O alerta foi dado, cerca das 14h30, para um acidente rodoviário na EN227, em Arrifaninha. A criança foi levada, pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o hospital de S. João, no Porto. As duas vítimas adultas foram levadas, também pela corporação de Vale de Cambra, para o hospital da Feira. A viatura médica de emergência e reanimação da Feira esteve no local.

A GNR de Vale de Cambra insvestiga as causas do acidente. A EN227 esteve cortada ao trânsito, nos dois sentidos, durante cerca de 01h30.