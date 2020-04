Colisão brutal mata homem de 33 anos em Nisa. Há ainda cinco feridos

Uma violenta colisão entre dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias, ao início da manhã desta quarta-feira na estrada nacional 18, junto a Alpalhão, no concelho de Nisa, provocou uma vítima mortal e cinco feridos, um deles em estado grave.



O alerta aos meios de socorro foi dado já perto das 08h00 e a estrada, que liga os distritos de Portalegre e Castelo Branco, esteve cortada ao trânsito durante cerca de duas horas devido às operações de socorro e de remoção dos destroços.

A vítima mortal é Tiago Rijo, de 32 anos, residente em Alpalhão e que seguia como passageiro na viatura ligeira, onde se encontrava também a mulher, de 21 anos, que sofreu ferimentos graves. O condutor do carro, de 43 anos, e um jovem, de 17, sofreram ferimentos ligeiros.

Já no veículo de mercadorias seguiam dois homens, de 36 e 38 anos, que foram também considerados feridos ligeiros. Ainda assim, todas as vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital de Portalegre.

No local do acidente estiveram 47 operacionais apoiados por 18 viaturas, entre bombeiros das corporações de Castelo de Vide, Nisa e Portalegre, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e militares da GNR.



O helicóptero do INEM chegou a ser mobilizado e esteve no local, mas não chegou a transportar qualquer vítima. As causas deste embate não são ainda conhecidas, estando nesta altura a ser investigadas por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Portalegre.