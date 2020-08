Surto de Covid-19 em bordel preocupa autoridades. Clientes não assumem contacto com prostitutas infetadas

As autoridades de saúde espanhola estão a acompanhar um surto de Covid-19 "extremamente preocupante" com origem na localidade de Alcázar de San Juan, em Castela-La Mancha (uma das regiões espanholas onde continuam a subir exponencialmente o número de infeções pelo novo coronavírus). O surto em questão foi detetado num bordel, onde pelo menos oito prostitutas estão infetadas, e está a dar grandes dores de cabeça à Saúde Pública regional, já que os clientes que estiveram em contacto com as mulheres infetadas recusam ‘acusar-se’.

Segundo a imprensa local, as autoridades de saúde regionais estão a ter extrema dificuldade em chegar aos clientes das prostitutas infetadas, para garantir que cumprem o período de isolamento profilático obrigatório, e deixaram um apelo a todo os que, relacionados com este surto, tenham tido um contacto de risco, que comuniquem à Saúde Pública.

Alcázar de San Juan, na província de Ciudad Real, é um ponto que atrai muitos turistas nesta altura do verão, o que poderá agravar o potencial epidemiológico deste surto.

Até ao momento, só quatro homens admitiram ter estado com as prostitutas infetadas naquele bordel. Segundo as autoridades de saúde de Castela-La Mancha, todas as profissionais do sexo naquele local usavam máscara, mas muitas admitiram não cumprir o distanciamento físico de pelo menos um metro e meio.

Os moradores locais contam que o bordel funciona de maneira "quase secreta" e que só deu que falar nos últimos dias depois de terem sido vistas polícia e equipas de limpeza e desinfeção no local. As autoridades encerraram o bordel enquanto investigam o surto de Covid-19.

"Recordamos que os cidadãos de Alcazár de San Juan sofreram muito com a primeira vaga da pandemia e tememos que a história se repita. Assim, todos os clientes que visitaram o bordel onde foi detetado o surto, devem entrar em contacto com as autoridades de saúde e fazerem teste, para apurarem se estão ou não infetados com o novo coronavírus", referiu o porta-voz da Saúde Pública de Castela-La Mancha.