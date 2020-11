Surto em explorações hortofrutícolas de Torres Vedras passa de 23 para 32 infetados com Covid-19

O surto de covid-19 entre trabalhadores de explorações agrícolas pertencentes a empresas hortofrutícolas de A-dos-Cunhados, no concelho de Torres Vedras, aumentou de 23 para 32 infetados, segundo o mais recente boletim epidemiológico municipal.

"O 'cluster' de casos de covid-19 associados a trabalhadores agrícolas apresenta 32 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, registando cinco novos casos confirmados", refere o boletim, que acrescenta que "todos os casos ativos pertencem à União das Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira".

Na segunda-feira, existiam 23 trabalhadores infetados associados a este surto.

Uma vez que os trabalhadores infetados são de nacionalidade estrangeira, e por partilharem as mesmas habitações, não tinham condições de ficar a recuperar em casa, pelo foram realojados pela Proteção Civil no Centro Diocesano e Espiritual do Turcifal, no mesmo concelho, disse fonte oficial do município.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, possui 225 caos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais e 636 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde.

A mesma fonte adiantou que a maioria deles estão associados ao surto nas explorações agrícolas.

Desde que a pandemia começou, Torres Vedras contabiliza 950 casos confirmados, dos quais 205 estão ativos, 727 recuperaram e 18 morreram, indica o boletim.

