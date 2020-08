Suspeito de raptar Maddie excluído da 'mira' da polícia em caso de violação e homicídio de menina na Alemanha

Christian Brueckner deixou de ser suspeito da violação e homicídio de Claudia Ruf, uma menina de 11 anos desaparecida em Grevenbroich, na Alemanha, em 1996.



Esta era uma das seis crianças que as autoridades suspeitavam que pudessem ter sido vítimas de Brueckner. Após investigação policial, "pode dizer-se que Christian Brueckner não estava em Grevenbroich no momento do crime no caso de Claudia Ruf", disse um porta-voz da polícia citado pelo jornal alemão Bild.







A menina alemã foi encontrada morta há 24 anos. O caso foi recuperado em novembro de 2019 após um período de suspensão e vai permanecer aberto, mas agora as autoridades procuram outros suspeitos.



Christian Brueckner está atualmente a cumprir pena de prisão, tendo sido já condenado por abuso sexual de crianças.