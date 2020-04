Taiwan alertou OMS da propagação do coronavírus em dezembro. Organização ignorou e agora é criticada

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a ser duramente criticada após Taiwan ter divulgado o conteúdo de um e-mail que enviou para a entidade em dezembro de 2019. Neste e-mail, a OMS era questionada sobre a propagação do coronavírus de pessoas para pessoa.

De acordo com a Fox News, este e-mail foi ignorado pela OMS, que negou ainda divulgar informações necessárias para combater a Covid-19.

Taiwan acusa agora a OMS de subestimar a gravidade da situação e a propagação do novo coronavírus, mesmo depois de ter sido alertada por Taiwan de pelo menos sete casos de pneumonia atípica registados em Wuhan, cidade chinesa onde o vírus surgiu, em dezembro.





Segundo a mesma publicação, no e-mail enviado a 31 de dezembro, o Centro de Taiwan de Controlo e Prevenção de Doenças questionou a China sobre os casos anteriormente mencionados. Sobre estes, as autoridades de saúde terão dito que os mesmos não se tratavam de casos positivos de Covid-19, no entanto, foi referido que as amostras das análises estavam ainda a ser examinadas e os casos tinham sido isolados.

A OMS já negou que Taiwan tenha lançado o alertado para a possível disseminação de vírus de pessoa para pessoa. No entanto, Taiwan reforça que no e-mail enviado à organização foram referidos especificamente os casos de pneumonia atípica, que é transmitida através do contacto humano.

Taiwan dá ainda a saber que a OMS e o Centro de Controlo de Doenças chinês se recusaram a fornecer informações adequadas que poderiam o Governoa para o impacto do vírus mais cedo.

Estas tensões entre Taiwan e a OMS já levaram o presidente dos EUA, Donald Trump, a considerar a suspensão da doação de fundos à organização por discordar da política de comunicação daquela agência da Organização das Nações Unidas.