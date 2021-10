Taiwan teme "invasão em grande escala" até 2025 da China

O ministro da Defesa de Taiwan afirmou que a China será "capaz de organizar uma invasão em grande escala" da ilha até 2025, e salientou que as relações bilaterais atravessam o "pior momento em 40 anos".

Chiu Kuo-cheng salientou que Pequim já tem "a capacidade de atacar a ilha, mas a um custo elevado", que seria inferior em 2025, altura em que o ministro disse prever que a China poderia "organizar uma invasão em grande escala", de acordo com a agência noticiosa de Taiwan CNA.

"Taiwan não provocará um ataque. No entanto, estamos no pior momento nas relações entre as duas margens do estreito [da Formosa] desde que comecei no exército há 40 anos", disse Chiu, numa referência às últimas incursões dos aviões chineses - quase 150 nos últimos dias - na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) da ilha.