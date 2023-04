Taiwan nomeia novo chefe de Estado-Maior em momento de escalada de tensões com a China

O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou na terça-feira a nomeação do comandante da Marinha, Mei Chia-shu, como chefe de Estado-Maior do Exército, num momento de escalada das tensões com a China.

Mei Chia-shu vai substituir Chen Pao-yu, que se reforma no final do mês.

A nomeação ocorre num momento de escalada das tensões com a China, na sequência do encontro entre a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia, nos Estados Unidos, a 05 de abril.