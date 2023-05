Um tribunal do Rio de Janeiro anulou a decisão que suspendeu, na semana passada, o funcionamento da aplicação Telegram no Brasil, depois de a empresa que a gere ter recusado fornecer dados sobre grupos neonazis que difundem mensagens de ódio no país.O tribunal manteve, porém, a multa de 182 mil euros que foi imposta por cada dia de atraso na entrega dos dados solicitados por um juiz do estado de Espírito Santo sobre grupos que divulgam as mensagens polémicas.